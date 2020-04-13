Нехватку рабочей силы вызвал карантин по коронавирусу, из-за которого мигранты из других стран не смогут приехать трудиться на британских фермах. Таким образом сельхозпроизводители недосчитаются до 95% рабочих рук.
Брэдшоу призвал британскую общественность «принять это вызво в национальных интересах».
«Нам необходимо мобилизовать британскую рабочую силу, чтобы заполнить этот пробел и обеспечить, чтобы наши прекрасные фрукты и овощи были на тарелках людей в летние месяцы»,- заявил секретарь по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства правительства Джордж Юстис.
В самой Великобритании, по данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев коронавируса приблизилось к 79 тысячам. Эпидемия унесла жизни почти 10 тысяч человек.