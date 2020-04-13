Подданых ее Величества Королевы Великобритании нужно мобилизовать на сельскохозяйственные работы. С таким призывом выступил глава Ниционалтного союза фермеров Британии Том Брэдшоу, передает издание Huffpost

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Брэдшоу призвал британскую общественность «принять это вызво в национальных интересах».

«Нам необходимо мобилизовать британскую рабочую силу, чтобы заполнить этот пробел и обеспечить, чтобы наши прекрасные фрукты и овощи были на тарелках людей в летние месяцы»,- заявил секретарь по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства правительства Джордж Юстис.

В самой Великобритании, по данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев коронавируса приблизилось к 79 тысячам. Эпидемия унесла жизни почти 10 тысяч человек.