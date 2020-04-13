После снижения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки страны ОПЕК+ снизят этот объем до 7,7 миллионов во второй половине 2020 года. Об этом говорится в коммюнике альянса по итогам заключения новой сделки, передает РИА Новости 13 апреля

«Безусловный успех». Песков оценил договоренности ОПЕК+ © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Базой отсчета сокращения добычи будет октябрь 2018 года для всех стран, за исключением России и Саудовской Аравии. Для них решено взять за базу показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Таким образом, после снижения добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки страны ОПЕК+ снизят этот объем до 7,7 миллионов во второй половине 2020 года, а далее до конца апреля 2022 года участники планируют сокращать добычу на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

По данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, что Россия в рамках новой сделки в мае-июне снизит добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки из оговоренных 9,7 миллионов. Он отметил, что такое решение обусловлено общим падением спроса на нефть, которое сейчас составляет около 20%.

«Такой ситуации не было никогда: три года назад предложение превышало спрос на три миллиона баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 миллионов баррелей из-за падения спроса. По этой причине важно объединить усилия не только стран, ранее участвовавших в сделке, но и в первую очередь других крупных производителей, в том числе из стран G20», — заявил министр.

Он рассказал, что рассматривались два сценария стабилизации рынка: первый —без координации, предполагающий, что за счет снижения рыночных цен и спроса рынок сам бы сбалансировался, но тогда падение цены было бы резким и шоковым, и второй — это управляемое сокращение с распределением нагрузки, что позволит пройти пиковое снижение спроса более плавно.

В декабре 2021 года страны ОПЕК+ рассмотрят возможность продления своей новой сделки, соглашение о которой действительно до 30 апреля 2022 года.