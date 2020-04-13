Накануне, 12 апреля, страны ОПЕК+ накануне договорились о новой сделке по сокращению добычи нефти. Мексика согласилась сократить производство на 100 тысяч баррелей. Остальные 300 тысяч, как просили представители Мехико, компенсируют США.
Базой отсчета сокращения добычи будет октябрь 2018 года для всех стран, за исключением России и Саудовской Аравии. Для них решено взять за базу показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.
Таким образом, после снижения добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки страны ОПЕК+ снизят этот объем до 7,7 миллионов во второй половине 2020 года, а далее до конца апреля 2022 года участники планируют сокращать добычу на 5,8 миллиона баррелей в сутки.
По данным главы Минэнерго РФ Александра Новака, что Россия в рамках новой сделки в мае-июне снизит добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки из оговоренных 9,7 миллионов. Он отметил, что такое решение обусловлено общим падением спроса на нефть, которое сейчас составляет около 20%.
«Такой ситуации не было никогда: три года назад предложение превышало спрос на три миллиона баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 миллионов баррелей из-за падения спроса. По этой причине важно объединить усилия не только стран, ранее участвовавших в сделке, но и в первую очередь других крупных производителей, в том числе из стран G20», — заявил министр.
Он рассказал, что рассматривались два сценария стабилизации рынка: первый —без координации, предполагающий, что за счет снижения рыночных цен и спроса рынок сам бы сбалансировался, но тогда падение цены было бы резким и шоковым, и второй — это управляемое сокращение с распределением нагрузки, что позволит пройти пиковое снижение спроса более плавно.
В декабре 2021 года страны ОПЕК+ рассмотрят возможность продления своей новой сделки, соглашение о которой действительно до 30 апреля 2022 года.