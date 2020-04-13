Сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер заявил, что если бы производители нефти не пришли к компромиссу о сокращении добычи, то Соединённые Штаты потеряли бы не только свои позиции на мировом энергетическом рынке, но и тысячи рабочих мест и безопасность

После длительных переговоров страны ОПЕК+ договорились о мерах стабилизации ситуации на энергорынке, где в результате снижения спроса на нефть в условиях пандемии резко упали цены: сначала совокупный объём добычи сократится на 9,7 млн баррелей в сутки, во втором полугодии 2020 года — на 7,7 млн в сутки, а до конца апреля 2022 года планирует придерживаться сокращения на 5,8 млн баррелей в сутки.

«Спасибо, президент Дональд Трамп и министр энергетики Дэн Бруйетт, от лица американских производителей нефти за надежную и неустанную защиту интересов США. Это то, что обеспечило беспрецедентное соглашение. Без него США могли утратить доминирование, а также безопасность и тысячи высокооплачиваемых рабочих мест, которые оно даёт», — написал сенатор-республиканец от штата Северная Дакота Кевин Крамер в своём микроблоге Twitter. Гудбай, Америка: коронавирус покончил с мировым превосходством США © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Он был в числе членов верхней палаты Конгресса США, которые накануне достигнутой нефтедобывающими странами договорённости разговаривали по телефону с министром энергетики и заместителем главы Министерство обороны Саудовской Аравии. В свою очередь, члены Палаты представителей предупредили Эр-Рияд, что если королевство не присоединится к сделке ОПЕК+, то Вашингтон пересмотрит условия двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере обороны.

«Путь к соглашению был, может быть, и недолгим, но тернистым. Несмотря на заинтересованность в нём всех участников (что само по себе очень редко происходит в рамках ОПЕК), имелись существенные расхождения касательно размера сокращения добычи, а также уровня порога сокращения (начало года или март) между участниками картеля, Россией и Мексикой. Итоговое соглашение в итоге получилось сбалансированным и поэтапным. Выгодоприобретателями стали все страны, включаю Россию и США», — сказал в комментарии РИА Новости управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.

Вечером 12 апреля в ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд — лидеры трёх крупнейших нефтедобывающих стран — поддержали достигнутую в рамках ОПЕК+ договорённость о поэтапном добровольном ограничении объёма добычи нефти в целях стабилизации глобальных рынков и обеспечения устойчивости мировой экономики в целом.