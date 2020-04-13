Темпы распространения коронавируса снижаются в четырех европейских государствах: Испании, Италии, Германии и Франции. Об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус, передает 13 апреля News UA

Тем не менее ВОЗ не считает нужным смягчать условия самоизоляции, так как это может вызвать вторую волну пандемии.

«ВОЗ хочет, чтобы ограничения были сняты. В то же время слишком быстрое снятие ограничений может привести к смертельному восстановлению», — заявил Гебреисус.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев COVID-19 к 12 апреля в Европе превысило 881 тысячу.

На европейском континенте по количеству заболевших лидирует Испания. Там зарегистрировали почти 162 тысячи случаев.