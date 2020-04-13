Тем не менее ВОЗ не считает нужным смягчать условия самоизоляции, так как это может вызвать вторую волну пандемии.

«ВОЗ хочет, чтобы ограничения были сняты. В то же время слишком быстрое снятие ограничений может привести к смертельному восстановлению», — заявил Гебреисус.

Коронавирус. Справка
Коронавирус. Справка
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По его словам, особенную тревогу вызывает то, что 10% инфицированных составляют медработники.

По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев COVID-19 к 12 апреля в Европе превысило 881 тысячу.

На европейском континенте по количеству заболевших лидирует Испания. Там зарегистрировали почти 162 тысячи случаев.

 

 