Тем не менее ВОЗ не считает нужным смягчать условия самоизоляции, так как это может вызвать вторую волну пандемии.
«ВОЗ хочет, чтобы ограничения были сняты. В то же время слишком быстрое снятие ограничений может привести к смертельному восстановлению», — заявил Гебреисус.
По его словам, особенную тревогу вызывает то, что 10% инфицированных составляют медработники.
По данным ВОЗ, количество подтвержденных случаев COVID-19 к 12 апреля в Европе превысило 881 тысячу.
На европейском континенте по количеству заболевших лидирует Испания. Там зарегистрировали почти 162 тысячи случаев.