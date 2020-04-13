В пятницу, 10 апреля, в 23:00 Министерство внутренних дел Турции объявило, что в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 31 провинции. После этого в соцсетях появились видео огромных толп у магазинов — люди были вынуждены отправиться за продуктами после объявления о введении комендантского часа.
«Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения [с толпами людей на улицах турецких городов], которые появились, не соответствовали этому процессу, который был под контролем. Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел», — написал Сойлу.
Он также попросил прощения у Эрдогана и всего турецкого народа.
«Наш министр подал прошение об отставке нашему президенту. [Эрдоган] заявил, что не счел это требование подходящим. Отставка министра внутренних дел не принята, он продолжит исполнять свои обязанности», — говорится в последовавшем коммюнике АП.
В заявлении подчеркивается, что Сойлу «заслужил признательность турецкой нации за свою успешную работу». Так, президент указал на его заслуги в борьбе с терроризмом, а также на его самоотверженную работу при различных стихийных бедствиях, которые происходили в стране.
Пятидесятилетний Сойлу занимает пост главы МВД Турции с августа 2016 года. Кроме того, в период с ноября 2015 года по август 2016-го он также возглавлял турецкое Министерство труда и соцобеспечения. С сентября 2012 года он состоит в возглавляемой Эрдоганом "Партии справедливости и развития".