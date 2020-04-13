Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подал в отставку после неудачного введения 48-часового комендантского часа, однако президент республики Тайип Эрдоган не принял заявление министра. Об этом стало известно из Twitter главы МВД и коммюнике администрации президента

Люди бились за хлеб. В Турции после объявления комендантского часа ждут всплеска заболеваемости коронавирусом © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Ответственность за исполнение комендантского часа в выходные дни, направленного на предотвращение распространения эпидемии, полностью лежит на мне. Изображения [с толпами людей на улицах турецких городов], которые появились, не соответствовали этому процессу, который был под контролем. Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел», — написал Сойлу.

Он также попросил прощения у Эрдогана и всего турецкого народа.

«Наш министр подал прошение об отставке нашему президенту. [Эрдоган] заявил, что не счел это требование подходящим. Отставка министра внутренних дел не принята, он продолжит исполнять свои обязанности», — говорится в последовавшем коммюнике АП.

В заявлении подчеркивается, что Сойлу «заслужил признательность турецкой нации за свою успешную работу». Так, президент указал на его заслуги в борьбе с терроризмом, а также на его самоотверженную работу при различных стихийных бедствиях, которые происходили в стране.

Пятидесятилетний Сойлу занимает пост главы МВД Турции с августа 2016 года. Кроме того, в период с ноября 2015 года по август 2016-го он также возглавлял турецкое Министерство труда и соцобеспечения. С сентября 2012 года он состоит в возглавляемой Эрдоганом "Партии справедливости и развития".