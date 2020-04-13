Турция определила процедуру получения разрешений для экспорта медицинской продукции на Украину в условиях пандемии коронавируса. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины в Турции Андрей Сибига сообщил «Укринформу» 12 апреля

Генштаб Италии поблагодарил российских военных и врачей за помощь в борьбе с коронавирусом © REUTERS, Russian Defence Ministry/Alexey Ereshko | REUTERS, Russian Defence Ministry/Alexey Ereshko | Перейти в фотобанк

«Определена процедура предоставления помощи Украине в контексте COVID-19. Если продукция есть в достаточном количестве в Турции, в частности для ее собственных нужд, и она имеет возможность экспортировать, достигнута договоренность, что мы можем ее закупать. В этом ключе конструктивно работаем с турецкой стороной», — заявил Сибига.

По его словам, по линии Минздрава Киев уже передал списки медпродукции, в которой нуждается Украина, и уже начат процесс получения разрешений по отдельным категориям товаров.

Также дипломат сообщил, что Университет Башкент в Анкаре предоставил для украинских медиков 3,5 тысячи хирургических масок и 100 хирургических халатов, которые уже переданы Украине.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже свыше 1,85 миллиона человек, более 114,2 тысяч скончались, 430,5 тысяч выздоровели.