В начале апреля состоялся телефонный разговор президентов Украины и Турции, в ходе которого Анкара разрешила экспорт необходимой Украине продукции при условии соблюдения процедуры. Она заключается в том, чтобы турецкие производители в зависимости от типа продукции обращались за разрешением на экспорт в определенный орган.
«Определена процедура предоставления помощи Украине в контексте COVID-19. Если продукция есть в достаточном количестве в Турции, в частности для ее собственных нужд, и она имеет возможность экспортировать, достигнута договоренность, что мы можем ее закупать. В этом ключе конструктивно работаем с турецкой стороной», — заявил Сибига.
По его словам, по линии Минздрава Киев уже передал списки медпродукции, в которой нуждается Украина, и уже начат процесс получения разрешений по отдельным категориям товаров.
Также дипломат сообщил, что Университет Башкент в Анкаре предоставил для украинских медиков 3,5 тысячи хирургических масок и 100 хирургических халатов, которые уже переданы Украине.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире заражены уже свыше 1,85 миллиона человек, более 114,2 тысяч скончались, 430,5 тысяч выздоровели.