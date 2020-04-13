Киев и Тегеран продолжат обсуждать возможность расшифровки черных ящиков украинского Boeing, сбитого в небе над Ираном в январе этого года. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол Ирана в России Казем Джелали, передает 13 апреля РИА Новости

По его словам, в марте процесс расшифровки бортовых самописцев остановила пандемия коронавируса. «Однако мы готовы возобновить обсуждение этих вопросов», — заявил Джелали. Иран не отдаст Украине черные ящики сбитого Boeing из-за коронавируса © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Среди погибших были также граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании. Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.