По его словам, в марте процесс расшифровки бортовых самописцев остановила пандемия коронавируса.
«Однако мы готовы возобновить обсуждение этих вопросов», — заявил Джелали.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ПВО при вылете из аэропорта Тегерана. Все 176 человек, находившиеся на борту, включая 11 украинцев, погибли.
Среди погибших были также граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.
Позднее командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что оператор принял пассажирский самолет за приближающуюся крылатую ракету.