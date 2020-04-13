В понедельник, 13 апреля, депутаты Верховной Рады соберутся на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть создание предложенного правительством спецфонда по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости

Не только Коломойский: Бортник назвал три группы конфликта, выступающие против закона о банках © стрингер

Займутся народные избранники и поправками к так называемому антиколомойскому закону, к которому подали рекордные 16 тысяч поправок. Этот закон стал одним из условий для получения очередного кредита от МВФ.

Законопроект предусматривает запрет на возврат признанных неплатежеспособными банков их бывшим владельцам.

Первое чтение закона о банках состоялось в марте. Законопроект поддержали лишь 198 членов фракции «Слуга народа» из 248 возможных.