Бюджет фонда составит 2,4 млрд долларов. Кроме того, парламент собирается разблокировать подписание президентом закона о рынке земли и ужесточить ответственность за поджог травы.
Займутся народные избранники и поправками к так называемому антиколомойскому закону, к которому подали рекордные 16 тысяч поправок. Этот закон стал одним из условий для получения очередного кредита от МВФ.
Законопроект предусматривает запрет на возврат признанных неплатежеспособными банков их бывшим владельцам.
Первое чтение закона о банках состоялось в марте. Законопроект поддержали лишь 198 членов фракции «Слуга народа» из 248 возможных.