С 9 апреля по 3 ноября 2020 года, когда исполняется 10 лет со дня смерти Виктора Степановича Черномырдина, музей Черномырдина в Чёрном Отроге Оренбургской области к этой печальной дате запускает информационный проект «Черномырдин: 10 лет спустя»

Стартует акция в начале апреля — 9.04 — в день рождения Виктора Степановича, а финиширует в конце ноября — в годовщину смерти первого премьера новой России, основателя «Газпрома», «политического тяжеловеса», ставшего в последние годы жизни послом России на Украине.

С 9 апреля по 30 ноября 2020 года Музей Черномырдина еженедельно будет делать информационную рассылку, посвященную конкретному дню из жизни Виктора Черномырдина и тем событиям, которые выпали на эту дату, повлияв на судьбы России и мира.

Виктор Степанович Черномырдин — одна из самых крупных фигур российской истории девяностых. Когда в 1992 году он возглавил правительство, газета «Коммерсантъ» написала, что премьером страны стал «высший менеджер транснациональной корпорации», которую он сам же и создал. Позже газета New York Times называла Черномырдина «чемпионом реформ» (правительству Черномырдина удалось снизить инфляцию с 2500 до 11 процентов).

Первый информационный повод, с которого начинается необычная акция — вручение Черномырдину ордена «За заслуги перед Отечеством».

Полный кавалер

«За многолетнюю плодотворную государственную деятельность» — с такой формулировкой десять лет назад, 9 апреля 2010 года, в день рождения Виктора Черномырдина, президент России Дмитрий Медведев подписал указ о награждении Виктора Степановича орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Виктор Степанович стал полным кавалером ордена — все остальные степени у него уже были, не хватало только самой «младшей», которую обычно вручают первой.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» награждаются люди за особо выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, социально-экономическим развитием страны, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами… Он учрежден в 1994 г. Девиз ордена «Польза, честь и слава» повторяет девиз императорского ордена Св. Владимира.

Черномырдин впервые был удостоен ордена в 1998 году, в день отставки с поста премьер-министра. Борис Ельцин, с одной стороны, принял неожиданное кадровое решение (которое позже пытался «отыграть» назад), с другой — наградил Черномырдина за большой вклад в развитие российской государственности. Вопреки статуту это был орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

9 апреля 2008-го президент Владимир Путин представил Черномырдина к ордену «За заслуги перед Отечеством» III степени за укрепление российско-украинских отношений. Черномырдин в этот момент занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России на Украине. В отношениях между двумя странами произошла существенная (и, увы, последняя к настоящему моменту) «оттепель» — в значительной степени благодаря личности Виктора Степановича.

В марте 2009-го президент Медведев наградил Черномырдина орденом I степени «За большой вклад в укрепление международного авторитета Российской Федерации и многолетнюю плодотворную государственную деятельность». В бэкграунде были газовая «сшивка» России с Европой, подвижки в сотрудничестве с США, урегулирование конфликта в Югославии, международное признание… Вскоре после вручения награды Виктор Степанович стал специальным представителем президента по взаимодействию со странами СНГ.

Награждение получилось совсем непоследовательным: сначала II степень, следом III, потом I и только в конце IV. Но в этом есть некоторый символизм: и история России, и судьба Черномырдина далеко не всегда развивались поступательно.

При этом Виктор Степанович Черномырдин был шестым полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (в настоящее время, спустя 10 лет, их — 56).

Справка

Виктор Степанович Черномырдин. 09.04.1938 — 03.11.2010 гг.

Родился в селе Чёрный Отрог Саракташского района Оренбургской области.

Первый председатель Правительства РФ (1992-1998). По поручению президента сформировал первое правительство РФ, участвовал в становлении ряда ключевых государственных институтов современной России. Заменял первое лицо страны во время болезни Б.Н. Ельцина; во время переговоров о судьбе заложников в Буденновске принял на себя всю полноту принятия решений и ответственности за судьбы людей.

Правительство, возглавляемое Черномырдиным, добилось укрепления экономики, снижения инфляции с 2500 до 11 процентов; рубль стал конвертируемой валютой.

Сыграл одну из ключевых ролей во внешней политике России. В 1993-1998 годах возглавлял российско-американскую межправительственную комиссию «Гор — Черномырдин», которая была единственным каналом решения экономических вопросов в обход политической нестабильности в отношениях двух стран. В 1999 году на посту специального представителя Президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Югославии добился прекращения бомбардировок Белграда. В 2001-2009 годах был специальным и полномочным послом РФ на Украине, способствовал нормализации межгосударственных отношений.

Один из создателей газового гиганта «Газпром». Будучи министром газовой промышленности, предложил реформировать собственное министерство, превратить его в концерн (1989). В 1989-1992 годах возглавлял государственный газовый концерн «Газпром», в 1999-2000 годах был председателем совета директоров ОАО «Газпром». Во многом благодаря Черномырдину весь российский газ добывает, перерабатывает, хранит и доставляет одна компания-гигант — «Газпром» (а не ряд компаний, как в нефтяном секторе).

На фотографии: Борис Ельцин и Виктор Черномырдин. Награждение орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 9 апреля 1998 г.