Он отмечает, что Черновцы являются одним из центров коронавирусной эпидемии в Украине, в городе ввели полный карантин, закрыли даже заправки и продуктовые магазины.
При этом еще 25 марта в Офис президента Украины Владимира Зеленского поступило обращение от первого омбудсмена Украины Нины Карпачевой, предложившей помощь со стороны кубинских и китайских медиков, рассказал Андрей Манчук.
3 апреля последовало аналогичное обращение от мэра Черновцов Алексея Каспрука. Он выразил готовность разместить бригаду кубинских медиков, организовать для этого все необходимые условия.
Однако для этого нужно было, чтобы глава государства отправил официальные запросы в Китай и на Кубу.
«Оба обращения были приняты, но за этим не последовало никаких действий. Думаю, по вполне понятным причинам чисто политического характера. Хотя это помогло бы спасти много жизней», — отметил Андрей Манчук.
На Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировано 2777 случаев заболевания, 83 заразившихся умерли (смертность 3.0%), 89 выздоровели.