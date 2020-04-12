Президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал обращения властей и общественников города Черновцы о помощи, хотя для бюджета страны эта помощь была бы бесплатной, рассказал журналист Андрей Манчук на своей странице в Facebook 12 апреля

Он отмечает, что Черновцы являются одним из центров коронавирусной эпидемии в Украине, в городе ввели полный карантин, закрыли даже заправки и продуктовые магазины.

При этом еще 25 марта в Офис президента Украины Владимира Зеленского поступило обращение от первого омбудсмена Украины Нины Карпачевой, предложившей помощь со стороны кубинских и китайских медиков, рассказал Андрей Манчук.

Коронавирус и классики литературы. Кому на Киевской Руси жить хорошо © WAG9_bL0sypwYQ at Google Cultural Institute maximum zoom level / wikimedia.org

Однако для этого нужно было, чтобы глава государства отправил официальные запросы в Китай и на Кубу.

«Оба обращения были приняты, но за этим не последовало никаких действий. Думаю, по вполне понятным причинам чисто политического характера. Хотя это помогло бы спасти много жизней», — отметил Андрей Манчук.

На Украине по состоянию на 12 апреля зафиксировано 2777 случаев заболевания, 83 заразившихся умерли (смертность 3.0%), 89 выздоровели.