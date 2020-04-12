Члены альянса хотят подписать соглашение о сокращении мировой добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки до открытия торгов в ночь на 12 апреля.
Сделку пока блокирует Мексика, которая не согласна на сокращение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.
Многие участники альянса называют действия мексиканцев саботажем и готовы исключить страну из организации.
Против этого выступает Саудовская Аравия, которая надеется договориться.
Новое заседание министров энергетики стран соглашения должно начаться 19:00 МСК.
Если соглашение не будет подписано до старта торгов, то утром 13 апреля нефть марки Brent обвалится до $10 за баррель, это новый исторический минимум, отмечает рейтинговое агентство Fitch.