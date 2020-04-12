Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК+) соберется на заседание в расширенном формате 12 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники

Члены альянса хотят подписать соглашение о сокращении мировой добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки до открытия торгов в ночь на 12 апреля.

Сделку пока блокирует Мексика, которая не согласна на сокращение добычи на 400 тыс. баррелей в сутки.

Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка © REUTERS, Todd Korol/File Photo

Против этого выступает Саудовская Аравия, которая надеется договориться.

Новое заседание министров энергетики стран соглашения должно начаться 19:00 МСК.

Если соглашение не будет подписано до старта торгов, то утром 13 апреля нефть марки Brent обвалится до $10 за баррель, это новый исторический минимум, отмечает рейтинговое агентство Fitch.