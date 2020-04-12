На сайте департамента здравоохранения российской столицы рассказали об ограничениях посещений женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для беременных

«В столице изменился порядок оказания медицинской помощи беременным. Посещение женских консультаций, дневных стационаров и консультативно-диагностических отделений для них временно ограничивается», — цитирует сообщение РИА Новости 12 апреля.

В ведомстве уточнили, что меры приняты в связи с эпидемией коронавируса. Будущих мам просят соблюдать особый режим самоизоляции, дабы уберечь себя и ребенка от COVID-19.

Гонка за лекарством. Как страны мира ищут спасения от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Если женщина чувствует приближение родов, то нужно вызвать скорую помощь, сказано в публикации.

В случае планового кесарева сечения врач женской консультации определяет дату направления на госпитализацию в родильный дом за сутки до предполагаемой даты операции.

Это необходимо для проведения полного клинико-лабораторного обследования.