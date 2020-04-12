По ее словам, в начале эпидемии коронавируса Европейскому союзу не хватало солидарности, «все просто смотрели на свои проблемы, а границы закрывались без согласования».
Однако теперь появилась политическая воля справиться с проблемой всем вместе, сказала чиновница.
«Есть решения, которые были невероятны еще полгода назад. Это повышает чувство общности и уверенности», — добавила президент Еврокомиссии.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что падение экономики одной из европейских стран приведет к краху всей Европы.
По его словам, принцип «каждый сам за себя» больше не работает, так как экономика стран ЕС полностью интегрированная в рамках союза.