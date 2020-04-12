Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Bild заявила, что в начале пандемии COVID-19 Евросоюз столкнулся с реальной угрозой распада, но эта опасность уже поза

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 12 апреля

Однако теперь появилась политическая воля справиться с проблемой всем вместе, сказала чиновница.

«Есть решения, которые были невероятны еще полгода назад. Это повышает чувство общности и уверенности», — добавила президент Еврокомиссии.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что падение экономики одной из европейских стран приведет к краху всей Европы.

По его словам, принцип «каждый сам за себя» больше не работает, так как экономика стран ЕС полностью интегрированная в рамках союза.