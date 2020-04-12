На сайте Верховной Рады Украины 12 апреля опубликован текст закона о внесении поправок в госбюджет

Госбюджет Украины недополучил почти 28 млрд за первый квартал 2020 года © Facebook, Верховна Рада України

Заложен рост граничного дефицита бюджета с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн, увеличение верхней планки государственного долга до 2,387 трлн грн. Ранее это показатель фиксировали на уровне 2,045 трлн грн.

Помимо этого будет создан Фонд борьбы с коронавирусом объемом 64,7 млрд грн. Его будут тратить на меры против пандемии, закупку оборудования, соцвыплаты для медиков, пенсионеров и потерявших работу из-за карантина.

Финансирование Минздрава планируется поднять до 15,8 млрд грн по программе медицинского обслуживания и порядка 920 млн грн для развития системы неотложной помощи.

Ассигнования Министерству внутренних дел (МВД) сокращены на 11,6 млрд грн, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям лишится 1,24 млрд грн.

Министерство образования и науки Украины недосчитается 15,85 млрд грн.