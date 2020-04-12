Сожжение человека в офисе Партии Регионов в Киеве в 2014 году скандальный директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд назвал правильным, сообщил Telegram-канал Украина.ру 12 апреля

У себя в Facebook чиновник от искусства написал, что «не поджигал офис Партии Регионов, но на той войне это было правильно».

«Офис "Партии регионов" он имеет в виду киевский, сожженный в 2014 году. Там невинный человек погиб. Сейчас по этому делу пытаются привлечь Татьяну Черновол, скорее всего, безнадежно. Короче говоря, Ройтбурд тот поджог одобряет. Он художник, он так видит», — отметил Telegram-канал Украина.ру.

Ранее Ройтбурд с таким же одобрением высказывался о сожжении людей 2 мая 2014 года в Одессе, заявив, что «это не день траура, это день победы: украинские патриоты спасли город от большой беды».

Поддержавший массовое убийство одесситов Ройтбурд стал директором одесского музея © Facebook Александра Ройтбурда

Решением облсовета его отстранили от должности, однако Ройтбурд восстановился через суд.

В искусстве он получил известность благодаря своей манере смешивать краски с фекалиями, из-за чего была однажды отменена его выставка в Одесском музее западного и восточного искусства.

Об использовании Ройтбурдом этой специфической «живописной техники» заявляли многие одесские художники и музейщики, в частности, старший научный сотрудник Одесского музея западного и восточного искусства Владимир Островский — смотрите на видео, интересная история.