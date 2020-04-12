Пшеницы на Украине достаточно, голода не будет, заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире местного ТВ 11 апреля

По его словам, «обеспечение пшеницей и хлебом — важный вопрос, который беспокоит украинцев».

«По состоянию на самой низкой точке, то есть, до того, как начнет поступать зерно с нового урожая, в прошлом году у нас будет 3 млн тонн пшеницы- в два раза больше, чем в прошлом году, что полностью обеспечит продовольственную безопасность. Поэтому не будет дефицита хлеба»,-утверждает чиновник.

Экономист Охрименко: украинцев ждет рост цен, безработица и дефицит продуктов © Скриншот из видео Украина.ру

Но в целом цены растут — Петрашко объясняет их «сезонным фактором», в частности, предпасхальными «накрутками», а также девальвацией гривны.

Также активизировались спекулянты — министр отметил, что все это «предсказуемые явления».