Приостановки с выплатой пенсий не будет, сообщила на брифинге в Краматорске начальник ГУ ПФУ в Донецкой области Наталья Рад

В связи с введением на Украине карантина жители ДНР и ЛНР беспокоились — не утратят ли они свои законные пенсии.

По словам Рад, такое возможно не только в случае смерти получателя или окончания статуса инвалидности, но более подробно не объяснила.

«Есть еще отдельные такие случаи, которые прекращают право на получение пенсии. Что касается статуса перемещенного лица, то прекращения нет», — приводит ее слова сайт sud.ua.

Новый антирейтинг, повышение пенсионного возраста, легализация проституции. Главное в экономике Украины с 1 по 7.02 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Общественный деятель отметил, что 60% людей, пересекающих линию разграничения, — это пенсионеры.

«Они живут в постоянной борьбе за выплаты и документы. Так не должно быть! 700 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории не могут реализовать свое конституционное право на пенсию. Это ненормально!» — написал он у себя в Facebook.

Также Сивохо добавил, что реинтеграция Донбасса невозможна без эффективной защиты и восстановления законных прав граждан.