Завотделом профилактики онкологического научного центра им. Н.Н. Блохина Владимир Левшин в эфире радио Sputnik развенчал миф о пользе курения в борьбе с коронавирусом

Ранее СМИ тиражировали утверждение о том, что курящие люди якобы реже заражаются коронавирусом, чем некурящие.

«Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит пять-шесть лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз», — сказал Левшин.

Коронавирус и классики литературы. Кому на Киевской Руси жить хорошо © WAG9_bL0sypwYQ at Google Cultural Institute maximum zoom level / wikimedia.org

Согласно сообщению РБК-Украина, к такому выводу пришли китайские специалисту, которые обследовали зараженных COVID-19 в Ухане.

Изучив всего 140 пациентов, они обнаружили, что только двое курили — 1,4% от числа обследованных.

Между тем очевидно, что количество участников исследования недостаточно для того, чтобы делать какие-то выводы.