Ранее СМИ тиражировали утверждение о том, что курящие люди якобы реже заражаются коронавирусом, чем некурящие.
«Сейчас выскакивают фейки, что якобы курение защищает от коронавируса. Это, конечно, чушь. Курение не спасает от коронавируса, а наоборот, отягчает течение коронавирусной инфекции через те заболевания, которые у курильщиков есть. Любой человек, который курит пять-шесть лет, как минимум, имеет хронический бронхит. А при наличии хронического бронхита риск получить пневмонию возрастает в несколько раз», — сказал Левшин.
Как сообщалось, коронавирусом якобы на 20% реже заражаются те, кто курит сигареты.
Согласно сообщению РБК-Украина, к такому выводу пришли китайские специалисту, которые обследовали зараженных COVID-19 в Ухане.
Изучив всего 140 пациентов, они обнаружили, что только двое курили — 1,4% от числа обследованных.
Между тем очевидно, что количество участников исследования недостаточно для того, чтобы делать какие-то выводы.