Если исходить из того, что заложено в Союзном договоре, Россия и Белоруссия должны создать реальное единое государство с единым парламентом, армией, группировкой ПВО, гражданством, законодательством, символикой и многим другим. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Пандемия показала, что с нынешней Белоруссией мы не можем объединиться, так же как и с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

По его мнению, такое государство стало бы очень мощным игроком на мировой арене, и именно поэтому против него так борются те силы, которые при помощи Польши, Прибалтики и Евросоюза стремятся его разрушить.

Самым опасным инструментом этого разрушения, подчеркнул политолог, является гуманитарная политика, которой никак не препятствуют в нынешней Белоруссии и которой никак не занимаются сейчас в Москве.

Увязывать вопросы экономического сотрудничества, вопросы поставок нефти и газа и доступа на российский рынок следовало бы с вопросами наших ценностей, которые у России и белорусской власти сегодня отличаются, добавил Безпалько.

Если сейчас Россия объединится с Украиной, то такое единство долго не удержится, поскольку россияне не уживутся с жителями Львова, которые будут прославлять украинских националистов времен Великой Отечественной войны, и аналогичные процессы начинают происходить сегодня в Белоруссии, заключил специалист.

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