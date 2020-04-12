«Мы, представители общерусской ирреденты, хотели бы воссоздания общерусского государства в рамках единого славянского ядра, куда вошли бы Белоруссия, Российская Федерация, Украина, Приднестровье», — пояснил эксперт.
По его мнению, такое государство стало бы очень мощным игроком на мировой арене, и именно поэтому против него так борются те силы, которые при помощи Польши, Прибалтики и Евросоюза стремятся его разрушить.
Самым опасным инструментом этого разрушения, подчеркнул политолог, является гуманитарная политика, которой никак не препятствуют в нынешней Белоруссии и которой никак не занимаются сейчас в Москве.
Увязывать вопросы экономического сотрудничества, вопросы поставок нефти и газа и доступа на российский рынок следовало бы с вопросами наших ценностей, которые у России и белорусской власти сегодня отличаются, добавил Безпалько.
Если сейчас Россия объединится с Украиной, то такое единство долго не удержится, поскольку россияне не уживутся с жителями Львова, которые будут прославлять украинских националистов времен Великой Отечественной войны, и аналогичные процессы начинают происходить сегодня в Белоруссии, заключил специалист.
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