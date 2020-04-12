Русский язык по Конституции Кыргызстана является официальным. Другое дело, что сокращается количество его носителей. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру

Политаналитик Орлов из Киргизии: в борьбе с вирусом у нас не вышло баланса между кнутом и пряником © Sputnik / Жоомарт Ураимов

«Пока что русский язык поддерживает только память об общем советском прошлом, но это не будет длиться вечно. Потому что через 10 лет вырастет уже второе поколение, для которого Россия — это просто большая страна на карте Евразии», — прогнозирует Орлов.

По его словам, это положение вряд ли исправит даже членство Кыргызстана в ЕАЭС, потому что он — больше про деньги, чем про духовность.

Что касается этнических русских, то их положение ничем не лучше положения этнических кыргызов и прочих народов Кыргызстана, а националистические настроения исповедует самая минимальная часть населения республики, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.