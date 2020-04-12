Польский политолог Якуб Корейба уверен, что украинцы захотели жить так же хорошо, как поляки и европейцы в целом, поэтому решились на майдан. Похожие настроения появляются и в Белоруссии, однако им нужно осознать масштаб возможных последствий своих поступков, а лучше не предпринимать никаких кардинальных действий

В интервью изданию Украина.ру эксперт рассказал, как в Польше воспринимают Украину и Белоруссию.

«Посмотрите на Украину: с того момента, когда мы в середине нулевых начали массово выдавать им визы и стипендии, прошло 10 лет, и они устроили революцию. Потому что в Польше и Европе в целом насмотрелись на то, что показалось им лучше того, что они видели у себя в стране. Начали задавать себе вопрос: а с какой стати поляки живут настолько лучше нас? Почему мы не можем тоже попробовать? Тогда всё польское стало символом чего-то хорошего, к чему стоит стремиться», — сказал польский политолог Якуб Корейба. Кочетков назвал условия, при которых в Белоруссии начнется Майдан © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По его словам, аналогичный процесс происходит сейчас в Белоруссии. По определённым внутренним и внешним причинам гораздо медленнее, но в эпоху массовых транснациональных коммуникаций эту логику всё равно не получится полностью остановить.

«Буферные зоны (между РФ и Европой. — Ред.) — это хорошо, но их функционирование имеет существенные ограничения, которые влияют на жизнь конкретных людей. С точки зрения интересов России и Запада лучше, чтобы белорусы не делали вообще ничего, чем делали что-либо и вдруг захотели больше. Потому что если вы захотите жить лучше, то надо менять экономику, а для этого надо менять политическую надстройку и так далее вплоть до ситуации, когда вы поставлены перед дилеммой, разрешением которой становится логический вывод о том, что надо выйти на площадь и кидать камнями в ОМОН. По ряду причин эту цепочку невозможно разорвать, поэтому лучше её вообще не начинать. Я не пытаюсь белорусам ничего навязывать, но они должны понимать свою ситуацию и масштаб возможных последствий своих поступков», — заявил Корейба.

Белорусам, которые хотят жить лучше, политолог посоветовал либо переехать в Польшу, либо ждать подходящего момента для перелома ситуации, но это может занять много времени. По его словам, в жизни белорусов очень мало чего зависит от самих белорусов и определяется воздействием внешних факторов.