Женщину госпитализировали в больницу №3 Кривого Рога 6 апреля по рекомендации семейного врача, который диагностировал у нее ОРВИ. Через четыре дня у пациентки лабораторно подтвердился COVID-19. Диагностика проводилась методом ПЦР-анализа.
По состоянию на утро 11 апреля пациентам и работникам больницы, где находилась женщина, сделали экспресс-тесты. У двоих результаты были слабопозитивными, у троих — положительными. Сейчас всех людей в больнице, а также контактировавших с женщиной, обследуют методом ПЦР.
Семья женщины находится на самоизоляции.