В Кривом Роге из-за контакта с женщиной, зараженной коронавирусом, изолировали более ста человек — врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили от ОРВИ. Кроме того, были изолированы ее коллеги, друзья и близкие, сообщили «Радио Свобода» 11 апреля в Криворожском горсовете

Женщину госпитализировали в больницу №3 Кривого Рога 6 апреля по рекомендации семейного врача, который диагностировал у нее ОРВИ. Через четыре дня у пациентки лабораторно подтвердился COVID-19. Диагностика проводилась методом ПЦР-анализа. Зеленский помог. Коронавирус добрался до Николаевской области © пресс-служба президента Украины

По состоянию на утро 11 апреля пациентам и работникам больницы, где находилась женщина, сделали экспресс-тесты. У двоих результаты были слабопозитивными, у троих — положительными. Сейчас всех людей в больнице, а также контактировавших с женщиной, обследуют методом ПЦР.

Семья женщины находится на самоизоляции.