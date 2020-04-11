Женщину госпитализировали в больницу №3 Кривого Рога 6 апреля по рекомендации семейного врача, который диагностировал у нее ОРВИ. Через четыре дня у пациентки лабораторно подтвердился COVID-19. Диагностика проводилась методом ПЦР-анализа.

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© пресс-служба президента Украины

По состоянию на утро 11 апреля пациентам и работникам больницы, где находилась женщина, сделали экспресс-тесты. У двоих результаты были слабопозитивными, у троих — положительными. Сейчас всех людей в больнице, а также контактировавших с женщиной, обследуют методом ПЦР.

Семья женщины находится на самоизоляции.

 