В вопросе расследования событий 2013-2014 годов Украине следует исповедовать не майдановскую или антимайдановскую идеологию, а идеологию права. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в интервью изданию Украина.ру

Вадим Карасев: Дело Черновол станет тестом на способность властей разобраться с событиями на Майдане

По его мнению, возбуждение уголовного дела в отношении экс-нардепа и одной из активных участниц Евромайдана Татьяны Черновол станет тестом на желание, способность и возможность властей разобраться с событиями февраля 2014 года.

Политолог отметил, что закон об амнистии для участников тех событий может быть отменен, но если власть снова будет применять в этих вопросах идеологию, то узнать правду и восстановить справедливость у нее не получится.

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