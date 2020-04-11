«Нужно все-таки отделить мух от котлет. Тех, кто действительно боролся за свои идеалы, и тех, кто совершал преступления. Надо развести политику и право. Хотя это будет очень трудно сделать», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, возбуждение уголовного дела в отношении экс-нардепа и одной из активных участниц Евромайдана Татьяны Черновол станет тестом на желание, способность и возможность властей разобраться с событиями февраля 2014 года.
Политолог отметил, что закон об амнистии для участников тех событий может быть отменен, но если власть снова будет применять в этих вопросах идеологию, то узнать правду и восстановить справедливость у нее не получится.
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