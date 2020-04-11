Во время визита на линию соприкосновения Зеленский отметил эффективность разведения войск для снижения интенсивности обстрелов. По его словам, военные и власти видят результат.
Он заявил, что сейчас правительство Украины работает над согласованием новых участков разведения, однако не уточнил сроки, в которые украинская сторона надеется достигнуть соглашения.
При этом сегодня же официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Яков Осадчий обвинил Украину в стягивании боевой техники в Донбасс. По его словам, разведка ЛНР обнаружила переброску семи бронированных машин на позиции ВСУ (две бронемашины размещены в Золотом, две — в Новозвановке и три — в станице Луганской).