Чтобы оказаться на улицах во время карантина, украинцы прибегли к помощи домашних и не очень питомцев, передает в субботу 11 апреля телеканал «112»

Помимо традиционного выгула собак украинцы, не желающие сидеть дома на карантине, выгуливают кошек и даже кур.

«Люди ради возможности погулять идут на хитрость. В Днепре, к примеру, заметили юношу с курицей на поводке», — сообщила журналистка канала.

В сюжете также рассказывается о том, как украинцы выгуливают кошек. Одна из хозяек рекомендовала всегда держать кошек и котов на поводке и не злоупотреблять прогулками. Тем более непривычное к ним животное может сбежать от хозяина.

На Украине 12 марта в связи с распространением COVID-19 был введен карантин общегосударственного масштаба. Местные власти не рекомендовали населению попусту выходить на улицы городов. 6 апреля режим карантина ужесточили.