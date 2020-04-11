Представитель Кремля напомнил о документе, который был принят по итогам последнего саммита G20, — в нем содержится положение о приверженности глав государств поддержке и укреплению мандата ВОЗ в координации реагирования на пандемию коронавируса.
Песков также добавил, что ВОЗ в нынешних условиях делает очень много.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ВОЗ демонстрирует недостаточно эффективную работу в условиях пандемии коронавируса. По его словам, результаты деятельности представителей организации не соответствуют тому, чего от них ожидают.
В этой связи американские власти в настоящее время пересматривают объем финансирования ВОЗ.