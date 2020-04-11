Ни цента больше: Трамп хочет приостановить взносы США в бюджет ВОЗ
Ни цента больше: Трамп хочет приостановить взносы США в бюджет ВОЗ
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Представитель Кремля напомнил о документе, который был принят по итогам последнего саммита G20, — в нем содержится положение о приверженности глав государств поддержке и укреплению мандата ВОЗ в координации реагирования на пандемию коронавируса.

Песков также добавил, что ВОЗ в нынешних условиях делает очень много.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ВОЗ демонстрирует недостаточно эффективную работу в условиях пандемии коронавируса. По его словам, результаты деятельности представителей организации не соответствуют тому, чего от них ожидают.

В этой связи американские власти в настоящее время пересматривают объем финансирования ВОЗ.