Если же Украине ограничат возможности по внешним заимствованиям, то правительство будет вынуждено перейти к радикальным мерам.
«Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы», — сказал Марченко.
Ранее Нацбанк страны сообщил, что международные резервы Украины за март сократились почти на 8%, так как регулятору пришлось потратить $2 млрд на поддержание курса гривны.
Также отмечалось, что на операции по обслуживанию государственного и гарантированного государством долга ушло $1,124 млрд.