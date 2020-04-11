Если же Украине ограничат возможности по внешним заимствованиям, то правительство будет вынуждено перейти к радикальным мерам.

«Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы», — сказал Марченко.

Миллиардные долги за «коммуналку», падение транзита газа. Главное в экономике Украины с 27 марта по 2 апреля
Миллиардные долги за «коммуналку», падение транзита газа. Главное в экономике Украины с 27 марта по 2 апреля
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Ранее Нацбанк страны сообщил, что международные резервы Украины за март сократились почти на 8%, так как регулятору пришлось потратить $2 млрд на поддержание курса гривны.

Также отмечалось, что на операции по обслуживанию государственного и гарантированного государством долга ушло $1,124 млрд.