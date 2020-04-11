По его словам, на текущий момент число безработных достигло 364 тыс. человек.
«Мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%», — сказал он.
По словам чиновника, растущая безработица ставит перед правительством задачи сохранить рабочие места, поддержать тех, кто потерял работу, и обеспечить восстановление экономики после пандемии.
Безработица сильно вырастет по итогам апреля и мая, сказал Петрашко, поэтому правительство максимально упростит регистрацию на бирже труда.