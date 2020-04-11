Количество безработных на Украине по сравнению с прошлым годом выросло на 13%. Об этом рассказал министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко 11 апреля

По его словам, на текущий момент число безработных достигло 364 тыс. человек.

«Мы ожидаем роста как временной, так и постоянной безработицы в этом году до 9,4%», — сказал он.

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Безработица сильно вырастет по итогам апреля и мая, сказал Петрашко, поэтому правительство максимально упростит регистрацию на бирже труда.