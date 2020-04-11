Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии усилить меры социального дистанцирования на фоне новой динамики роста инфицирования коронавирусом. Об этом рассказал руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор, передает 11 апреля Tut.by

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк заявил он.

По мнению экспертов ВОЗ, власти должны запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».

О'Коннор подчеркнул, что такие комплексные меры на уровне всей страны помогут замедлить распространение COVID-19.

В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить ограничения.

При этом, по последним данным, в стране коронавирусом заразились почти 2,3 тысячи человек, 23 умерли.

На днях ВОЗ уже рекомендовала властям Белоруссии ввести более жесткие меры для борьбы с коронавирусом, вплоть до карантина.