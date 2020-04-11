«Время готовиться к худшим сценариям, это забег на долгую дистанцию», — заявил он.
По мнению экспертов ВОЗ, власти должны запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин для заразившихся коронавирусом, а также для контактов первого и второго уровней, поскольку страна «вступает в тяжелые времена».
О'Коннор подчеркнул, что такие комплексные меры на уровне всей страны помогут замедлить распространение COVID-19.
В конце марта президент республики Александр Лукашенко признал наличие вспышки инфекционных заболеваний, но отказался вводить ограничения.
При этом, по последним данным, в стране коронавирусом заразились почти 2,3 тысячи человек, 23 умерли.
На днях ВОЗ уже рекомендовала властям Белоруссии ввести более жесткие меры для борьбы с коронавирусом, вплоть до карантина.