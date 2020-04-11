Медики признались Би-Би-Си, что власти не обеспечивают их даже защитными средствами, а работать приходится каждый день по две смены

Ивано-Франковская область — один из лидеров Украины по количеству больных COVID-19.

«Мы просто выгораем. Нас так надолго не хватит. Врачи работают в две смены. У нас есть по два-три защитных костюма, но я не могу сказать, насколько их хватит. Если бы не благотворители, вообще бы ничего не было. Неизвестно, сколько мы так протянем», — рассказала замглавврача областной инфекционной больницы Любовь Андрусишина.

Гонка за лекарством. Как страны мира ищут спасения от коронавируса © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Многие медики не выдерживают и увольняются, отметила заместитель главного врача Долинской центральной городской клинической больницы Наталья Высочанская.

Есть и те, кто уходит в отпуск, берет отгулы по семейным обстоятельствам, чтобы самоизолироваться от вируса, добавила она, подчеркнув, что этих специалистов будет очень не хватать при пиковых нагрузках.