Ивано-Франковская область — один из лидеров Украины по количеству больных COVID-19.
«Мы просто выгораем. Нас так надолго не хватит. Врачи работают в две смены. У нас есть по два-три защитных костюма, но я не могу сказать, насколько их хватит. Если бы не благотворители, вообще бы ничего не было. Неизвестно, сколько мы так протянем», — рассказала замглавврача областной инфекционной больницы Любовь Андрусишина.
По словам директора Ивано-Франковской городской клинической больницы №1 Тараса Василика, если бы не волонтеры, то защитных средств не хватало бы.
Многие медики не выдерживают и увольняются, отметила заместитель главного врача Долинской центральной городской клинической больницы Наталья Высочанская.
Есть и те, кто уходит в отпуск, берет отгулы по семейным обстоятельствам, чтобы самоизолироваться от вируса, добавила она, подчеркнув, что этих специалистов будет очень не хватать при пиковых нагрузках.