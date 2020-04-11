Ущерб от лесных пожаров в Чернобыльской зоне предварительно оценивается в десятки миллионов гривен. Об этом 11 апреля сообщила исполняющая обязанности председателя Госагентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова, передает dazv.gov.ua

Пожар в Чернобыльской зоне мог произойти из-за вмешательства людей - ГСЧС © AP, Yaroslav Yemelianenko сказала Павлова и отметила, что точный размер пройденной огнем территории пока невозможно установить из-за большого задымления, но по состоянию на 8 апреля его оценили в 3,5 тысячи гектаров.

По её мнению, в зоне отчуждения в течение последних пяти лет приняли недостаточно мер для предотвращения таких пожаров.

«Многие противопожарные разрывы не сделаны и не приведены в то состояние для того, чтобы мы могли сдерживать такие масштабы огня», — уточнила Павлова.

Пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля и до сих пор его не могут ликвидировать. По данным ГСЧС, продолжается тушение огня на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.