Комендантский час, объявленный на эти выходные в крупных городах Турции, погрузил страну в хаос. Испуганные граждане буквально штурмовали магазины и пекарни

Комендантский час: туркам запретили покидать дома на выходных © Public Domain

«Все забыли и о дистанции, и о коронавирусе. Люди поддались стадному инстинкту и буквально бились за хлеб. Я такого в жизни не видел. Весь карантин теперь насмарку — можно ждать всплеска заболеваемости. У нас дома тоже не было хлеба, муж побежал в магазин, и еще купить корм для кота, который заканчивался. Так, говорит, в магазине не протолкнуться было, настоящая война. Для турка остаться без хлеба — это конец света. Все ругают правительство, которое объявило комендантский час так поздно, за два часа. Предупреждать нужно за пару дней, а лучше за неделю. Кстати, ни о какой помощи от государства на время карантина, как в развитых странах, речи не идет», — рассказала живущая в Стамбуле украинка Татьяна Михчиоглу.

Очевидцы отметили, что не видели такого со времен «застоя» 80-х и 90-х годов.

Накануне вечером в стране царила атмосфера хаоса. В сети появились десятки видеороликов с драками, спорами, огромными очередями у магазинов.

«Сейчас в Турции ищут козла отпущения. Судя по тому, что решение в столь поздний момент было объявлено Министерством внутренних дел, всех собак спустят на его главу Сулеймана Сойлу. Ведь то поведение людей, которое вчера пришлось наблюдать на улицах страны, это не присуще поведению гражданам Турции, это результат двухчасового тупика, в который их загнали, поставив перед фактом. Вчера руководство страны показало всему миру, как делать нельзя», — пишет Telegram-канал «Повестка дня Турции».

Правительство объявило о запрете выходить из дома в субботу и воскресенье под угрозой штрафа внезапно, за два часа до полуночи 11 апреля. Вскоре, правда, уточнили, что булочные и аптеки будут работать, но было уже поздно.