Бывший голкипер донецкого «Шахтера» и сборной Украины Рустам Худжамов поделился мнением об отношениях с Россией и прокомментировал слова боксера Александра Усика, который заявил, что народы не виноваты в действиях политиков. Об этом 11 апреля сообщает championat.com

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