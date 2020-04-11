«Не разделяю мнение Усика. Но что, загнать его в резервацию? С такими людьми проще не вести диалога. <…> Идём дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917 по 1990 год. Самое действенное с такими людьми — оставить их и не трогать», — сказал Худжамов.
На днях Усик призвал соотечественников поддерживать дружественные отношения с россиянами. Чемпион обратил внимание на то, что президенты России и Украины поддерживают диалог, в то время как граждане двух стран друг друга «обзывают».