Если исходить из концепции американского дипломата Збигнева Бжезинского, существование независимых Белоруссии и Казахстана стало наивысшим достижением для тех, кто заинтересован в сдерживании России. Об этом рассказал польский политолог Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

Корейба: Отстранение Лукашенко от власти было бы предательством польских интересов © из личного архива Я.Корейбы

«Эксперты на Западе и особенно мы тут, на «недо-Западе», в Центральной Европе тоже во все это верили, только со знаком минус. А сегодня? Мы считаем, что Лукашенко построил независимую Беларусь. Памятник ему надо ставить в Варшаве», — подчеркнул Корейба.

Успехи Белоруссии и провалы Украины за последние годы объясняются лишь тем, уточнил политолог, что белорусской стороне удалось сформировать национальный характер и сформулировать национальные интересы.

Что касается тактики белорусского президента Александра Лукашенко, добавил специалист, то для Варшавы не должно иметь значение его панславистская или просоветская риторика, когда он добивается нужного для нее результата.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.