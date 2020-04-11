Глава Минэнерго Росио Нале в интервью местным СМИ 11 апреля сослалась на объективные трудности, не позволяющие уменьшить производство нефти

Она заявила, что Мексика на протяжении последних полутора лет прилагала большие усилия, в том числе в финансовом плане, для увеличения падавшей добычи, и поэтому сокращение в объемах, предложенных ОПЕК+, для страны неприемлемо.

Нале сказала, что после переговоров ОПЕК+ президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор позвонил своему американскому коллеге Дональду Трампу, который тут же предложил сократить добычу в США по мексиканской квоте.

Комиссию G20 по стабилизации энергорынка возглавит страна, устроившая его обвал © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Однако эти договоренности никак не подтверждены официальными заявлениями ОПЕК+.

Более того, организация намерена продолжить переговоры с Мексикой 11 апреля.