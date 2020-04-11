Она заявила, что Мексика на протяжении последних полутора лет прилагала большие усилия, в том числе в финансовом плане, для увеличения падавшей добычи, и поэтому сокращение в объемах, предложенных ОПЕК+, для страны неприемлемо.
Нале сказала, что после переговоров ОПЕК+ президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор позвонил своему американскому коллеге Дональду Трампу, который тут же предложил сократить добычу в США по мексиканской квоте.
По словам министра, США намеревались уменьшить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки, а после разговора президентов сокращение составит почти 2 млн б/с.
Однако эти договоренности никак не подтверждены официальными заявлениями ОПЕК+.
Более того, организация намерена продолжить переговоры с Мексикой 11 апреля.