«Страны, которые отрицают или необоснованно задерживают принятие своих граждан, подданных, или резидентов Соединенных Штатов во время продолжающейся пандемии, вызванной SARS-CoV-2, создают неприемлемый риск для здоровья американцев. Соединенные Штаты должны иметь возможность осуществлять репатриацию иностранных граждан, которые нарушают американские законы», — отметил Трамп.
Он поручил секретарю Департамента внутренней безопасности уведомлять Государственного секретаря о случаях, когда какое-либо правительство иностранного государства после соответствующего запроса отказывается или необоснованно задерживает возвращение своих граждан из США.
В течение 7 дней Госсекретарь должен инициировать план наложения визовых санкций на страну-нарушителя. Ограничительные меры могут быть отменены, если зарубежное государство возобновит прием своих граждан на родину.
Действие меморандума продлится до 31 декабря 2020 года, если не будет продлено.