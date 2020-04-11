Президент США Дональд Трамп пригрозил наложить санкции на те страны, которые отказываются эвакуировать своих граждан из Штатов в условиях пандемии коронавируса, чем якобы создают риск для здоровья американцев. Об этом говорится в меморандуме на сайте Белого дома от 10 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк отметил Трамп.

Он поручил секретарю Департамента внутренней безопасности уведомлять Государственного секретаря о случаях, когда какое-либо правительство иностранного государства после соответствующего запроса отказывается или необоснованно задерживает возвращение своих граждан из США.

В течение 7 дней Госсекретарь должен инициировать план наложения визовых санкций на страну-нарушителя. Ограничительные меры могут быть отменены, если зарубежное государство возобновит прием своих граждан на родину.

Действие меморандума продлится до 31 декабря 2020 года, если не будет продлено.