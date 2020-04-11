«Но пока что большая часть политиков, которые могут хоть как-то считаться пророссийскими, либо уходят в отставку, либо по обвинению в каких-либо преступлениях отправляются в места заключения», — пояснил эксперт.
Если исходить из того, что заложено в Союзном договоре, отметил политолог, то в конечном итоге Россия и Белоруссия должны создать реальное единое государство с единым парламентом, армией, группировкой ПВО, гражданством, законодательством, символикой и многим другим.
Однако, подчеркнул Безпалько, проблема состоит прежде всего в том, что белорусские власти уже считают своими национальными героями руководителей польских восстаний времен Российской империи, а президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что Великая Отечественная война — «не наша война».
Если Россия и Белоруссия сейчас решат вопросы экономики и физически объединятся в единое государство с разными ценностями и героями, то такое государство долго не удержится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.