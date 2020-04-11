Союзное государство получит новый импульс к развитию, если к власти в Белоруссии придет более договороспособный, более адекватный и более пророссийский президент. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Пандемия показала, что с нынешней Белоруссией мы не можем объединиться, так же как и с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

Если исходить из того, что заложено в Союзном договоре, отметил политолог, то в конечном итоге Россия и Белоруссия должны создать реальное единое государство с единым парламентом, армией, группировкой ПВО, гражданством, законодательством, символикой и многим другим.

Однако, подчеркнул Безпалько, проблема состоит прежде всего в том, что белорусские власти уже считают своими национальными героями руководителей польских восстаний времен Российской империи, а президент Александр Лукашенко ранее заявлял, что Великая Отечественная война — «не наша война».

Если Россия и Белоруссия сейчас решат вопросы экономики и физически объединятся в единое государство с разными ценностями и героями, то такое государство долго не удержится, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.