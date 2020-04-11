Положение этнических русских в Киргизии ничем не отличается от положения этнических киргизов и других народов республики. Об этом рассказал гендиректор аналитического центра «Стратегия Восток — Запад» (Киргизия) Дмитрий Орлов в интервью изданию Украина.ру

Политаналитик Орлов из Киргизии: в борьбе с вирусом у нас не вышло баланса между кнутом и пряником © Sputnik / Жоомарт Ураимов

«В основном кыргызы относятся к другим народам так, как те относятся к ним. Согласитесь, кого-то ненавидеть и ждать от него в ответ дружелюбия — как минимум странно», — пояснил Орлов.

Хотя русский язык по Конституции Республики является официальным, добавил политический аналитик, число его носителей сокращается, держится он за счет памяти об общем советском прошлом, но так долго продолжаться не может.

Через 10 лет в Киргизии вырастет уже второе поколение, для которого Россия — это просто большая страна на карте Евразии, и это положение вряд ли исправит даже членство республики в ЕАЭС, потому что он — больше про деньги, чем про духовность, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.