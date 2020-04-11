Что касается межнациональных отношений, отметил эксперт, то, безусловно, среди очень малой части киргизов имеются антирусские настроения, но идиотов и отморозков, по его мнению, хватает у любого народа.
«В основном кыргызы относятся к другим народам так, как те относятся к ним. Согласитесь, кого-то ненавидеть и ждать от него в ответ дружелюбия — как минимум странно», — пояснил Орлов.
Хотя русский язык по Конституции Республики является официальным, добавил политический аналитик, число его носителей сокращается, держится он за счет памяти об общем советском прошлом, но так долго продолжаться не может.
Через 10 лет в Киргизии вырастет уже второе поколение, для которого Россия — это просто большая страна на карте Евразии, и это положение вряд ли исправит даже членство республики в ЕАЭС, потому что он — больше про деньги, чем про духовность, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.