Пока сложно спрогнозировать, будет расти цена на нефть из-за падающего потребления. Сейчас самое главное, чтобы топливо марки Brent стоило хотя бы по 40 долларов за баррель. Об этом рассказал руководитель аналитического управления «Фонд национальной энергетической безопасности» Александр Пасечник в интервью изданию Украина.ру

«Джентльменское соглашение». Александр Пасечник о «конструктиве» формата ОПЕК+ © скриншот с видео ОТР

«Я думаю, что задача сейчас — выйти хотя на бы на рубеж $40 по Brent, и это уже будет большим успехом по отношению к провалу в конце марта — начале апреля, когда нефть тестировала и $22 за баррель», — подчеркнул эксперт.

По его словам, сейчас нет смысла рассуждать о том, кому результаты сделки выгодны или невыгодны, поскольку стороны прежде всего должны выйти из этой конъюнктурной ямы и победить коронавирус.

Пасечник добавил, что в целом весь этот формат ОПЕК+ вторичен в условиях вирусной пандемии, поскольку все равно непонятно, как будет дело обстоять с экономической ситуацией и спросом на нефть в перспективе.

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