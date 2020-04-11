Ранее состоялись переговоры по нефти в формате ОПЕК+, по итогам которых стороны обязались сократить добычу в мае-июне суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки.
«Я думаю, что задача сейчас — выйти хотя на бы на рубеж $40 по Brent, и это уже будет большим успехом по отношению к провалу в конце марта — начале апреля, когда нефть тестировала и $22 за баррель», — подчеркнул эксперт.
По его словам, сейчас нет смысла рассуждать о том, кому результаты сделки выгодны или невыгодны, поскольку стороны прежде всего должны выйти из этой конъюнктурной ямы и победить коронавирус.
Пасечник добавил, что в целом весь этот формат ОПЕК+ вторичен в условиях вирусной пандемии, поскольку все равно непонятно, как будет дело обстоять с экономической ситуацией и спросом на нефть в перспективе.
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