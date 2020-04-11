«Но раз у вас нет эпидемии, то о чем речь? О каких кредитах, о каких деньгах? Зачем вам нужны тесты? Покупайте их по рыночной цене. Тесты нужны нам. Они нужны нашим настоящим союзникам. Нужны тем странам, которые просят у нас гуманитарную помощь», — подчеркнул эксперт.
Безпалько в связи с этим отметил, что президент США Дональд Трамп, будучи лидером страны, которая открыто выступает как конкурент и противник России, сказал, что ему безразлична антироссийская пропаганда, потому что сейчас эпидемия и ему нужна помощь.
«Американцы — очень прагматичные люди. Они закупили у России аппараты ИВЛ, несмотря на то что они изобретены предприятием, которое находится под санкциями. Если американцам нужно, они нарушают свои же запреты», — указал политолог.
В то же время, добавил собеседник издания, белорусские врачи в отличие от собственных властей были благодарны России за эту помощь.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.