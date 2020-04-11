Белорусская власть в вопросе борьбы с коронавирусом некрасиво ведет себя в отношении России, получив от России 10 тысяч тестовых систем, но при этом заявляя о том, что ни о какой помощи она Москву не просила. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: Пандемия показала, что с нынешней Белоруссией мы не можем объединиться, так же как и с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

Безпалько в связи с этим отметил, что президент США Дональд Трамп, будучи лидером страны, которая открыто выступает как конкурент и противник России, сказал, что ему безразлична антироссийская пропаганда, потому что сейчас эпидемия и ему нужна помощь.

«Американцы — очень прагматичные люди. Они закупили у России аппараты ИВЛ, несмотря на то что они изобретены предприятием, которое находится под санкциями. Если американцам нужно, они нарушают свои же запреты», — указал политолог.

В то же время, добавил собеседник издания, белорусские врачи в отличие от собственных властей были благодарны России за эту помощь.

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