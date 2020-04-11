В католическую Страстную пятницу перед Пасхой в еще не восстановленном после пожара храме была проведена предпасхальная онлайн-месса, которую транслировал телеканал BFMTV

«Мы собираемся праздновать Пасху, где жизнь будет сильнее смерти. Год назад собор был разрушен, сегодня страна поражена пандемией. Всегда существует луч надежды, и этот праздник в сердце собора будет знаком нашей надежды», — отметил архиепископ Парижа Мишель Опети.

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Священнослужитель отметил, что католики почитают «эту корону, чтобы показать, что собор, хотя и наполовину разрушенный, все еще жив».

При этом священные христианские тексты читали актеры Филипп Торретон и Джудит Чемла.

Из-за пандемии коронавируса пасхальная месса в воскресенье будет непубличной, рассказал Мишель Опети.

15 апреля 2019 года собор Парижской Богоматери, в котором проводили реставрацию, загорелся.

Храму был нанесен существенный ущерб, его восстановление затянется на годы.