«Мы собираемся праздновать Пасху, где жизнь будет сильнее смерти. Год назад собор был разрушен, сегодня страна поражена пандемией. Всегда существует луч надежды, и этот праздник в сердце собора будет знаком нашей надежды», — отметил архиепископ Парижа Мишель Опети.
Впервые после возгорания в собор попала спасенная пожарными реликвия — терновый венок Христа.
Священнослужитель отметил, что католики почитают «эту корону, чтобы показать, что собор, хотя и наполовину разрушенный, все еще жив».
При этом священные христианские тексты читали актеры Филипп Торретон и Джудит Чемла.
Из-за пандемии коронавируса пасхальная месса в воскресенье будет непубличной, рассказал Мишель Опети.
15 апреля 2019 года собор Парижской Богоматери, в котором проводили реставрацию, загорелся.
Храму был нанесен существенный ущерб, его восстановление затянется на годы.