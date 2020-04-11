Даже если Украина в ближайшее время не примет так называемый «антиколомойский закон» о запрете возвращения банков прежним собственникам, МВФ все равно может начать новую программу финансирования Киева. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Бортник: Пандемия ослабила влияние США на Украине, но американские выборы еще ударят по Киеву © Facebook, Ruslan Bortnik

«На следующей неделе будет принятие секвестра бюджета, а вопрос закона Коломойского подвиснет. Но, я думаю, что и без него МВФ с учетом голосования за землю, с учетом секвестра бюджета, может начать новую программу финансирования Украины. Он в ней сам заинтересован», — пояснил эксперт.

По его мнению, «антиколомойский, а точнее «антибанковский закон» будет требовать длительного рассмотрения в комитете и в парламенте, если стороны не договорятся.

Бортник подчеркнул, что против принятия закона кроме Коломойского и его окружения выступают бывшие собственники обанкроченных банков, а также сами вкладчики, поскольку документ ухудшает их положение.

«Там есть норма, согласно которой раньше банк признавался неплатежеспособным, если он не выполнял свои обязательства перед клиентом в течение какого-то срока, то сегодня это убирается из закона», — привел пример политолог.

Поэтому как минимум три большие группы могут быть против этого, а если оппоненты правильно эту тему разовьют, то этот закон в нынешнем виде сложно будет принять и придется искать компромиссы, заключил собеседник издания.

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