МВФ для предоставления кредитного транша помимо открытия рынка земли хочет принятия урезанного госбюджета и закона о запрете возвращения банков. Но на неделе Верховная Рада не собралась на внеочередную сессию, а к «антиколомойскому» закону подали более 16 тысяч правок.
«На следующей неделе будет принятие секвестра бюджета, а вопрос закона Коломойского подвиснет. Но, я думаю, что и без него МВФ с учетом голосования за землю, с учетом секвестра бюджета, может начать новую программу финансирования Украины. Он в ней сам заинтересован», — пояснил эксперт.
По его мнению, «антиколомойский, а точнее «антибанковский закон» будет требовать длительного рассмотрения в комитете и в парламенте, если стороны не договорятся.
Бортник подчеркнул, что против принятия закона кроме Коломойского и его окружения выступают бывшие собственники обанкроченных банков, а также сами вкладчики, поскольку документ ухудшает их положение.
«Там есть норма, согласно которой раньше банк признавался неплатежеспособным, если он не выполнял свои обязательства перед клиентом в течение какого-то срока, то сегодня это убирается из закона», — привел пример политолог.
Поэтому как минимум три большие группы могут быть против этого, а если оппоненты правильно эту тему разовьют, то этот закон в нынешнем виде сложно будет принять и придется искать компромиссы, заключил собеседник издания.
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