В министерстве иностранных дел Приднестровья назвали истерикой призыв вице-премьера Молдавии по реинтеграции Кристины Лесник о срочном созыве заседания переговорного формата «5+2» на тему коронавируса. Соответствующее заявление 10 апреля разместили на сайте ведомства

Партия медикаментов для Приднестровья застряла в Молдавии © РИА Новости, Нина Алексеева | Перейти в фотобанк говорится в заявлении ведомства.

Тирасполь напомнил, что власти Молдавии неоднократно блокировали доставку в Приднестровье лекарств и медоборудования, используя административно-бюрократические барьеры.

МИД призвал молдавскую сторону прекратить любые формы блокад и шантажа Приднестровья, незамедлительно вернуться к профессиональному диалогу и в полном объёме выполнить все свои обязательства, официально принятые в международном переговорном процессе.

Накануне Лесник обосновала необходимость созыва переговоров якобы несерьезным отношением властей ПМР к пандемии, отсутствием реальной информации о ситуации в Приднестровье, а также тем, что «самоизоляция, придуманная и навязанная приднестровской стороной, затрудняет доступ к компенсируемым лекарствам».

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели.