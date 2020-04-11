По его словам, проверку начнут уже 11 апреля.
«Мы с каждым днем только увеличиваем количество людей, которых мы тестируем. Это, в первую очередь те, кто контактирует с людьми. Это люди, которые работают в супермаркетах на кассе, медицинские работники, социальные работники, водители, работники силовых органов. Если находим положительный результат экспресс-текстурирования, автоматически идет ПЦР-тестирование, которое дает более точный результат… Мы даже священникам начнем с завтрашнего дня проводить экспресс-тесты», — рассказал Садовый.
Он добавил, что сейчас во Львове есть 25 тысяч экспресс-тестов. Пополнять их количество помогают предприниматели и благотворители. А вот ПЦР-тесты для города закупают за счет государства и городского бюджета.