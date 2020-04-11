По его мнению, эта система состоит в следующем: люди делают вид, что работают, правительство делает вид, что платит, а РФ выделяет кредиты и нефть, оплачивая всем этим относительную стабильность на потенциальном театре военных действий.
С экономической точки зрения вся эта активность белорусов не имеет никакого смысла — они ходят на заводы и что-то там выпускают только потому, что в Кремле решили, что так будет лучше, чем чтобы они ходили на митинги или работали в филиалах западных компаний, считает эксперт.
«Это политическая логика, стратегический расчет, с динамикой спроса-предложения оно не имеет ничего общего», — пояснил Корейба.
С точки зрения интересов России и Запада, добавил политолог, Белоруссия должна оставаться буферной зоной, а белорусы лучше не делали бы вообще ничего, чем делали что-либо и вдруг захотели больше.
В жизни белорусов очень мало чего зависит от самих белорусов и определяется воздействием внешних факторов, а если они хотят жить лучше, то надо либо переехать в Польшу, либо ждать подходящего момента, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.