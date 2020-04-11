Никакой белорусской экономики на самом деле не существует. Она представляет собой поддерживаемую по политическим мотивам на деньги российского бюджета хозяйственную фикцию. Об этом рассказал польский политолог Якуб Корейба в интервью изданию Украина.ру

Корейба: Отстранение Лукашенко от власти было бы предательством польских интересов © из личного архива Я.Корейбы

С экономической точки зрения вся эта активность белорусов не имеет никакого смысла — они ходят на заводы и что-то там выпускают только потому, что в Кремле решили, что так будет лучше, чем чтобы они ходили на митинги или работали в филиалах западных компаний, считает эксперт.

«Это политическая логика, стратегический расчет, с динамикой спроса-предложения оно не имеет ничего общего», — пояснил Корейба.

С точки зрения интересов России и Запада, добавил политолог, Белоруссия должна оставаться буферной зоной, а белорусы лучше не делали бы вообще ничего, чем делали что-либо и вдруг захотели больше.

В жизни белорусов очень мало чего зависит от самих белорусов и определяется воздействием внешних факторов, а если они хотят жить лучше, то надо либо переехать в Польшу, либо ждать подходящего момента, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.