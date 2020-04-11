Ранее Россия доставила в Минск около 10 тысяч тест-систем на безвозмездной основе. Также вице-премьер республики Игорь Петришенко отмечал, что Минск ожидает из России поставки 30 тысяч законтрактованных и оплаченных тест-систем.
Комментируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что РФ помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом, министр отметил, что Минску хотелось бы понять, о какой помощи идет речь, и в этой связи снова подверг критике решение РФ закрыть границу.
Макей также обратил внимание, что ранее 15 инфицированных коронавирусом россиян приехали на строительство Белорусской АЭС из Нижнего Тагила, и с сарказмом предположил, что это тоже помощь России.
«Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания», — добавил дипломат.
Он также считает, что России следует сфокусироваться на ситуации с коронавирусом у себя в стране, поскольку в некоторых российских СМИ и Telegram-каналах, по его мнению, необъективно освещают ситуацию с COVID-19 в Белоруссии.
Политолог Богдан Безпалько ранее отмечал, что белорусская власть в вопросе борьбы с коронавирусом ведет себя по отношению к России и русскому народу неправильно и некрасиво, хотя она во многом зависит от России.