Минск отказался от закупки партии из 30 тысяч российских тестов на выявление коронавируса COVID-19, поскольку научился делать их самостоятельно, и потому что Белоруссия получила около 50 тысяч тестов в других странах. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей 10 апреля в интервью изданию Tut.by

Богдан Безпалько: Пандемия показала, что с нынешней Белоруссией мы не можем объединиться, так же как и с Украиной © РИА Новости, Нина Зотина

Комментируя заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, что РФ помогает Белоруссии в борьбе с коронавирусом, министр отметил, что Минску хотелось бы понять, о какой помощи идет речь, и в этой связи снова подверг критике решение РФ закрыть границу.

Макей также обратил внимание, что ранее 15 инфицированных коронавирусом россиян приехали на строительство Белорусской АЭС из Нижнего Тагила, и с сарказмом предположил, что это тоже помощь России.

«Ради бога, мы всех вылечим, всем поможем, справимся со всем. Но хотелось бы, чтобы если делаются заявления, они имели под собой основания», — добавил дипломат.

Он также считает, что России следует сфокусироваться на ситуации с коронавирусом у себя в стране, поскольку в некоторых российских СМИ и Telegram-каналах, по его мнению, необъективно освещают ситуацию с COVID-19 в Белоруссии.

Политолог Богдан Безпалько ранее отмечал, что белорусская власть в вопросе борьбы с коронавирусом ведет себя по отношению к России и русскому народу неправильно и некрасиво, хотя она во многом зависит от России.