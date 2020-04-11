В мае украинцы будут вынуждены вернуться на работу — Шмыгаль

Украинцы будут вынуждены начать выходить на работу в мае. Об этом заявил 10 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера»

Безработица и голодные бунты. Что ждет Украину из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк сказал премьер.

В своем Telegram он также рассказал, что Кабинет министров создал Совет по вопросам экономического развития Украины. Новый орган вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода из карантина. Её представят на следующей неделе. А пока он поделился предварительными наработками.

Судя по инфографике, до начала мая будет действовать режим чрезвычайной ситуации.

С начала мая в течение месяца Кабмин хочет создать 500 тысяч новых рабочих мест, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу кредитами и частично снять ограничения в работе общественного транспорта.

С начала июня до начала июля в планах значится завершение учебного года, возобновление работы транспорта по новым правилам, разрешение посещения зон отдыха и ослабление режима самоизоляции для пожилых людей.