В мае украинцы будут вынуждены вернуться на работу — Шмыгаль

«Украина не сможет два-три месяца сидеть на диване, мы будем вынуждены в мае выходить на работу вместе со всей страной», — сказал премьер.
В своем Telegram он также рассказал, что Кабинет министров создал Совет по вопросам экономического развития Украины. Новый орган вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода из карантина. Её представят на следующей неделе. А пока он поделился предварительными наработками.
Судя по инфографике, до начала мая будет действовать режим чрезвычайной ситуации.
С начала мая в течение месяца Кабмин хочет создать 500 тысяч новых рабочих мест, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу кредитами и частично снять ограничения в работе общественного транспорта.
С начала июня до начала июля в планах значится завершение учебного года, возобновление работы транспорта по новым правилам, разрешение посещения зон отдыха и ослабление режима самоизоляции для пожилых людей.