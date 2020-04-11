«Из 2203 заболевших коронавирусной инфекцией на сегодняшний день — 334 медицинских работника (более 15%. — Ред.). Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты. Ежедневно прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч респираторов, костюмов биозащиты, очков. Все это сразу же поставляют в больницы», — заверил Степанов.
Накануне в Закарпатской областной инфекционной больнице скончался заболевший COVID-19 врач из Раховского района. Тогда же умерла сотрудница Хмельницкой райбольницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении.