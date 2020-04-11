Коронавирусом на Украине заразились 334 медицинских работника. Об этом 10 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала «Интер»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Накануне в Закарпатской областной инфекционной больнице скончался заболевший COVID-19 врач из Раховского района. Тогда же умерла сотрудница Хмельницкой райбольницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении.