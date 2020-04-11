Помимо бизнесмена Игоря Коломойского есть еще как минимум две группы, которые будут выступать против принятия закона о невозвращении банков. Об этом политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру 10 апреля

Зеленский между МВФ и Коломойским, Украина обречена на кризис. Главное на неделе с 03.04 по 10.04 от экспертов © пресс-служба президента Украины

По мнению Бортника, принятие этого закона обозначит сразу три группы конфликта.

«Коломойский и его окружение, бывшие собственники обанкроченных банков, и там заложены нормы, которые ухудшают даже положение вкладчиков. Там есть норма, согласно которой раньше банк признавался неплатежеспособным, если он не выполнял свои обязательства перед клиентом в течение какого-то срока, то сегодня это убирается из закона. Поэтому как минимум три большие группы могут быть против этого», — сказал эксперт.

Он отметил, что если оппоненты президента правильно воспользуются сложившейся ситуацией, то в нынешнем виде закон о банках сложно будет принять и придется искать компромиссы.

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