В интервью изданию Украина.ру польский политолог Якуб Корейба рассказал, какую геополитическую функцию в мире выполняет Белоруссия

Эксперт считает, что тактика белорусского лидера — это его личное дело.

«Существование сильной и независимой Белоруссии — это высший приоритет польской внешней политики. И нас не должно интересовать, какими средствами достигается эта цель. Мы можем на сегодняшний день констатировать то, что план выполнен и перспективы оптимистичные», — заявил в интервью изданию Украина.ру польский политолог Якуб Корейба.

По его словам, пока президент Белоруссии Александр Лукашенко в стратегическом плане добивается нужных результатов, никто не будет вникать в тактические подробности. Если сохранение суверенной Белоруссии требует этого панславистского фольклора и неосоветской лирики, то надо смириться с тем, что стратегический императив важнее эстетического отвращения или идеологического возмущения. Лукашенко: Я не понимаю, для чего Польша усиливает свою оборону © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Как для Запада, так и для России, участвовать в его игре выйдет дешевле, чем пытаться сломать статус-кво и кардинальным образом поменять соотношение сил в регионе. Белоруссия имеет геополитические характеристики, похожие на Бельгию, Грецию, Монголию или Армению: они существуют как функция столкновения интересов великих держав на особо опасных участках границы. Это места перекрестного столкновения экспансивной энергетики двух или больше центров силы», — подчеркнул Корейба.

На протяжении нескольких лет в отношении Лукашенко действовали персональные санкции Запада, из-за этого он в частности не мог посещать крупные мероприятия в Европе, но в феврале 2016 года ограничительные меры отменили.